Беременная пострадала при ударе ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области беременная пострадала при атаке украинских боевиков. Об этом сообщил «Звезде» министр регионального здравоохранения Алексей Натаров.
«Одна пациентка находится в нашей республиканской больнице имени Семашко, потому что она беременна», - уточнил он.
Глава ведомства добавил, что среди пострадавших - пятеро детей находятся в медучреждениях. Из них четверо в стабильном состоянии, а один - в тяжелом.
«Все травмы - минно-взрывные», - сообщил Натаров.
Ранее сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе после атаки ВСУ. Глава региона добавил, что имена погибших будут опубликованы на сайте местной администрации.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»