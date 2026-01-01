Беременная пострадала при ударе ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области беременная пострадала при атаке украинских боевиков. Об этом сообщил «Звезде» министр регионального здравоохранения Алексей Натаров.

«Одна пациентка находится в нашей республиканской больнице имени Семашко, потому что она беременна», - уточнил он.

Глава ведомства добавил, что среди пострадавших - пятеро детей находятся в медучреждениях. Из них четверо в стабильном состоянии, а один - в тяжелом.

«Все травмы - минно-взрывные», - сообщил Натаров.

Ранее сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе после атаки ВСУ. Глава региона добавил, что имена погибших будут опубликованы на сайте местной администрации.