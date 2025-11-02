Украина получила зенитные ракетные системы Patriot от Германии. Об этом заявил Владимир Зеленский. Он поблагодарил за поставки Германию и канцлера Фридриха Мерца. По словам Зеленского, переговоры о дальнейших шагах «по усилению ПВО» продолжаются.

Ранее проект Germany Aid to Ukraine сообщил о получении двух ЗРК Patriot в ближайшие дни. Поставка оплачена Данией, Литвой и Норвегией. В июле министр обороны Германии Борис Писториус оценил потребности Украины в пять систем Patriot. Тогда сообщалось, что ФРГ уже передала Украине три системы и готова предоставить еще две.

Кроме того, Зеленский обратился к США с просьбой предоставить десять комплексов. Трамп заявил о готовности поставить «17 Patriot», но не объяснил - это количество пусковых установок или систем. Платить за них будут европейские страны.

Кроме того, глава киевского режима просил комплексы ПВО Patriot взаймы у Европы. Зеленский говорил, что вернет долг, как только получит вооружение от США. Россия выступает против любой военной помощи Украине. В Кремле подчеркивают, что вооружение Киева не помешает достичь поставленных целей спецоперации.