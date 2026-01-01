Киевский режим сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта на Украине. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел России.

По сообщению дипломатического ведомства, сегодняшний преступный удар по мирным гражданам в Хорлах Херсонской области является кровавым злодеянием киевской клики, которое полностью лежит на совести руководителей из Запада, которые продолжают накачивать обанкротившийся режим на Украине деньгами и оружием.

«О том, что на Банковой сознательно торпедируют любые попытки поиска мирных развязок конфликта, говорить излишне», - говорится в сообщении.

МИД России объяснил, что противник каждый день предпринимает попытки атак беспилотниками по российским регионам, и это делается для того, чтобы отвлечь внимание от провалов украинской армии на фронте.

«Киевский режим тщетно пытается с помощью террористических актов доказать свою жизнеспособность», - отметили в ведомстве.

Напомним, украинские войска ударили мирным жителям в Хорлах Херсонской области. ВСУ совершили атаку в момент празднования Нового года. В настоящий момент известно о 29 погибших, среди которых есть ребенок, и около 50 пострадавших, которые были госпитализированы.