ВСУ вновь атаковали Херсонскую область, погиб пятилетний мальчик

Дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в Алешкинском округе в Херсонской области.
Игнат Далакян 01-01-2026 17:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики в очередной раз атаковали Херсонскую область. На этот раз дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в Алешкинском округе.

«Киевские выродки совершили еще одно кровавое преступление», - сообщил губернатор региона.

Как передает 360.ru, в результате атаки погиб пятилетний мальчик. Вместе с ним в транспортном средстве ехали его дедушка, бабушка, а также их взрослая дочь - они получили множественные ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии в Скадовскую ЦРБ.

Напомним, в новогоднюю ночь дроны ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Один из дронов противника был начинен зажигательной смесью. В результате удара погибли 29 человек, среди которых есть ребенок, и около 50 были ранены. Пострадавших госпитализировали.

