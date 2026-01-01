Саралиев об атаке на Хорлы: террор Киева остановит только достижение целей СВО

Терроризм киевского режима и его спонсоров из Европы может быть остановлен и уничтожен только при достижении целей спецоперации. Об этом заявил «Звезде» заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Шамсаил Саралиев.

«Бесчеловечные действия киевского режима Зеленского и его европейских спонсоров есть ни что иное, как терроризм, который может быть остановлен и уничтожен только при достижении целей специальной военной операции», - отметил он.

Депутат выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших. Пострадавшим парламентарий пожелал скорейшего выздоровления, сил и мужества.

Напомним, беспилотники ВСУ атаковали в новогоднюю ночь гостиницу и кафе в Херсонской области, когда многие люди встречали праздник в кругу близких. При этом погибло 29 человек, среди которых есть ребенок. Также около 50 пострадали и были госпитализировны.