Россия передаст США файл с полетным заданием одного из дронов, атаковавшего резиденцию президента Владимира Путина в ночь на 29 декабря. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в беспилотник файл с заданием во время специальной технической экспертизы. Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью дронов был один из объектов резиденции президента России в Новгородской области.

«Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», - сообщили в ведомстве.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря резиденцию Путина в Новгородской области атаковал 91 беспилотник. Воздушную атаку удалось отразить благодаря грамотной работе войск противовоздушной обороны. После нападения Путин сообщил президенту США Дональду Трампу, что переговорная позиция России по украинскому конфликту будет ужесточена.

Заявления Владимира Зеленского о «фейке» и о том, что по резиденции Владимира Путина «никто не бил» - очевидная ложь. Предоставленные Минобороны материалы полностью это опровергают: показаны фрагменты сбитых беспилотников, в том числе, с боевой частью, начиненной поражающими элементами для уничтожения людей, момент уничтожения дрона.

Также опубликовано свидетельство местного жителя - очевидца противовоздушного боя в небе над Новгородской областью. Он рассказал, что слышал шум от беспилотников со стороны Валдайского озера.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.