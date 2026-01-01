МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ сбили украинский Су-27

В Минобороны России добавили, что средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба и 250 БПЛА самолетного типа.
01-01-2026 12:22
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Российской Федерации сбили украинский Су-27. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 250 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

За сутки российские войска поразили объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также склады боеприпасов и цеха сборки беспилотников. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинской машины разминирования под Красноармейском. Дроноводы группировки войск «Центр» нанесли удары по технике и живой силе противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #Су-27 #уничтожение #СВО
