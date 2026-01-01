В США заявили, что атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане

Американские военные атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Южного командования ВС США.

Уточняется, что атака по целям была совершена 30 декабря.

«Тактическая группа "Южное копье" нанесла точечные удары по трем судам, перевозившим наркотики, которые следовали в составе конвоя... Разведданные подтвердили, что суда следовали по известным маршрутам наркоторговли и перевозили наркотики», - говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате атаки погибли три боевика. Остальные покинули два других транспортных средства, которые находились в группе.

Ранее сообщалось об уничтожении судна наркоторговцев в Тихом океане.