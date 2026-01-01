МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США заявили, что атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане

В результате обстрелов погибли три человека.
Глеб Владовский 01-01-2026 01:33
© Фото: Southcom, X © Видео: Southcom, X

Американские военные атаковали суда наркоторговцев в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе Южного командования ВС США.

Уточняется, что атака по целям была совершена 30 декабря.

«Тактическая группа "Южное копье" нанесла точечные удары по трем судам, перевозившим наркотики, которые следовали в составе конвоя... Разведданные подтвердили, что суда следовали по известным маршрутам наркоторговли и перевозили наркотики», - говорится в заявлении.

Сообщается, что в результате атаки погибли три боевика. Остальные покинули два других транспортных средства, которые находились в группе.

Ранее сообщалось об уничтожении судна наркоторговцев в Тихом океане. 

#в стране и мире #ВМС США #Тихий океан #наркоторговцы
