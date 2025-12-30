ВМС США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

В Тихом океане американские военные уничтожили судно наркоторговцев. Об этом сообщили в пресс-службе Южного командования ВС США.
«Разведданные подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», - говорится в заявлении.
Уточняется, что члены оперативной группы «Южное копье» нанесли кинетический удар по судну. В результате погибли два контрабандиста.
Ранее сообщалось, что американские военные атаковали три катера в Тихом океане, в результате чего погибли восемь человек.
