МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВМС США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

В результате атаки погибли два человека.
Глеб Владовский 30-12-2026 04:19
© Фото: Southcom, Х © Видео: Southcom, X

В Тихом океане американские военные уничтожили судно наркоторговцев. Об этом сообщили в пресс-службе Южного командования ВС США.

«Разведданные подтвердили, что судно проходило по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков», - говорится в заявлении.

Уточняется, что члены оперативной группы «Южное копье» нанесли  кинетический удар по судну. В результате погибли два контрабандиста.

Ранее сообщалось, что американские военные атаковали три катера в Тихом океане, в результате чего погибли восемь человек.

#в стране и мире #ВМС США #Тихий океан #судно #наркоторговцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 