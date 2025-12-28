В РФ вступил в силу закон о снижении числа мигрантов на стройках с 80% до 50%

Во многих регионах России вступил в силу закон об установлении лимита в 50% на долю иностранных рабочих на стройках. До 1 января 2026 года он составлял 80%.

Соответствующая инициатива была вынесена на рассмотрение Министерством труда в прошлом августе, позже проект постановления был утвержден правительством РФ. За нарушение установленных квот предусмотрены денежные штрафы и даже временная приостановка деятельности.

Также с 1 января в России начнет действовать единый формат экзамена для мигрантов на знание языка. С 2026 года мигранты будут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий.