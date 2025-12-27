В РФ начнет действовать единый формат экзамена для мигрантов на знание языка

С 1 января 2026 года мигранты будут сдавать тестирование на знание русского языка исключительно на компьютерах и с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки России.

На данный момент проводятся подготовительные мероприятия по обеспечению данной меры, которая должна повысить прозрачность экзаменационной процедуры. Также нововведение поможет минимизировать человеческий фактор при оценке знаний.

Известно, что каждый месяц будут обновлять экзаменационные задания. И ответы на них больше не будут размещаться в Интернете.

Сегодня возможность сдачи экзамена организована в 203 пунктах на территории всех субъектов России и за ее пределами. Контроль за проведением экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранцев осуществляет Рособрнадзор.

Ранее Минобрнауки сообщало, что почти 87% мигрантов в России сдали экзамен на знание русского языка в третьем квартале 2025 года. Причем для разных категорий иностранцев действуют разные требования. Так, тем, кто желает получить трудовой патент, нужно сдать только экзамен по русскому языку, а тем, кто хочет оформить разрешение на временное проживание на территории страны или ВНЖ, необходимо знать основы российской истории и законодательства.