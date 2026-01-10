МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач объяснила, как можно избавиться от головной боли без лекарств

Когда пациент обращается с головной болью врач всегда сразу исключает настораживающие симптомы, при которых показано дополнительное обследование.
Дарья Ситникова 10-01-2026 10:03
© Фото: IMAGOZoonar.comDmitrii Marchen, www.imago-images.de, Global Look Press

К немедикаментозным способам профилактики головной боли относятся коррекция образа жизни, регулярная физическая активность, нормализация режима сна. Об этом рассказала в беседе с RT врач-невролог Анастасия Теренина.

Она также отметила, что для лечения головной боли можно использовать когнитивно-поведенческую терапию - это вид психотерапии, основанный на идее, что наши мысли и поведение взаимосвязаны. Изменяя негативное мышление можно улучшить свое эмоциональное состояние.

Кроме этого, может посодействовать выздоровлению прогрессивная мышечная релаксация. Она заключается в постепенном последовательном напряжении и последующем полном расслаблении различных групп мышц тела. Благодаря ей человек научится различать состояние мышц, при этом формируя привычку сознательно снимать мышечное напряжение.

Также Теренина рассказала, что медитация и аэробные упражнения могут помочь снизить частоту головной боли, напряжения и мигрени. Среди методов, которые имеют недоказанную эффективность: использование компресса с холодом на лоб и шею, втирание масла мяты или лаванды в область висков. Также неизвестно об эффективности применения массажа головы и шеи.

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин ранее рассказал в беседе со «Звездой», что неподготовленным людям не следует лезть в прорубь во время крещенских купаний. Необходимо к этому готовиться не менее, чем за пять дней.

#здоровье #Лечение #головная боль #Физическая активность #голова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 