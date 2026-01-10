Врач объяснила, как можно избавиться от головной боли без лекарств

К немедикаментозным способам профилактики головной боли относятся коррекция образа жизни, регулярная физическая активность, нормализация режима сна. Об этом рассказала в беседе с RT врач-невролог Анастасия Теренина.

Она также отметила, что для лечения головной боли можно использовать когнитивно-поведенческую терапию - это вид психотерапии, основанный на идее, что наши мысли и поведение взаимосвязаны. Изменяя негативное мышление можно улучшить свое эмоциональное состояние.

Кроме этого, может посодействовать выздоровлению прогрессивная мышечная релаксация. Она заключается в постепенном последовательном напряжении и последующем полном расслаблении различных групп мышц тела. Благодаря ей человек научится различать состояние мышц, при этом формируя привычку сознательно снимать мышечное напряжение.

Также Теренина рассказала, что медитация и аэробные упражнения могут помочь снизить частоту головной боли, напряжения и мигрени. Среди методов, которые имеют недоказанную эффективность: использование компресса с холодом на лоб и шею, втирание масла мяты или лаванды в область висков. Также неизвестно об эффективности применения массажа головы и шеи.

