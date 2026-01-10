Бойцы рассказали, как отразили пять попыток прорыва в Зеленое

Командир взвода с позывным «Север» и командир штурмовой группы с позывным «Цыган» подразделения 394-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» рассказали, как взяли под контроль населенный пункт Зеленое в Запорожской области. Кадры с бойцами опубликовали в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки мы видели каждое движение врага и вели ребят буквально за руку. Если замечали в доме или лесополке засаду, сразу передавали парням. Мы находили на карте цель будь то блиндаж или узел связи, и выводили штурмовиков прямо на объект», - рассказал командир взвода с позывным «Север», комментируя, как аэроразведка сопровождала штурмовиков в режиме реального времени.

Он добавил, что оперативно передавали информацию бойцам о том, где находятся противники. Это позволяло намного увереннее чувствовать себя на месте действия, а также быстрее выявлять цель.

Противник при помощи двух штурмовых батальонов предпринял пять контратак в попытке вернуть утраченные позиции. Подразделения группировки «Восток» благодаря грамотным действиям отразили все атаки.

«Когда зашли в само Зеленое, туман рассеялся, и на каждого нашего бойца летело по два-три дрона сразу. Дома зачищали на рывках, сбивали дроны стрелковым оружием. В итоге закрепились», - поделился командир штурмовой группы с позывным «Цыган», описывая ожесточенные бои за поселок.

Он также рассказал, что в населенный пункт заходили рано утром в густом тумане, что изначально помогло скрыться от FPV-дронов. Сначала они зачистили лесополосы, тем самым открыв путь к селу. После их закрепления на позиции враг пять раз пытался пойти в контрнаступление, хотел выбить и дронами, и «Бабой-Ягой».

Освобождение этого населенного пункта позволило расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Кроме этого, укрепить позиции в районе населенного пункта Гуляйполе и создать условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток».

Вчера, девятого января, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зеленое в Запорожской области. Наши войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ. А также поразили бригаду морской пехоты и две бригады теробороны.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.