Юрист предупредила о штрафах за выброшенную на помойку елку

Ответственность за неправильно утилизированную елку может достигать пяти тысяч рублей штрафа.
Ян Брацкий 10-01-2026 08:44
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Наспех принятое решение избавиться от новогодней елки с помощью обычного мусорного контейнера может дорого обойтись россиянам. Об этом напомнила юрист Ольга Турунина. С ее слов, после завершения январских праздников необходимо следовать правилам благоустройства и обращения с отходами. Просто вынести ель к подъезду или мусорным бакам нельзя.

«Дерево относится к крупногабаритным отходам, и по нормам его нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры у дома, это повлечет за собой штраф в размере нескольких тысяч рублей», - пояснила Турунина РИА Новости.

Иные действия - нарушение статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды). За это можно получить штраф в три тысячи рублей. Повторное нарушение в течение года повлечет наказание в виде пяти тысяч штрафа, уточнила юрист.

Ранее кандидат биологических наук Михаил Карпачевский рассказал, как правильно и без ущерба для кошелька и новогоднего настроения избавиться от живой ели. Если вы живете в частном доме за городом, то лесную красавицу можно пустить на дрова. Горожане могут воспользоваться специальными пунктами приема. В Москве, например, в рамках акции «Елочный круговорот» открыто 175 круглосуточных пунктов приема елок, сосен и пихт. Такие пункты работают со второго января по первое марта. Узнать их адреса и прочие подробности можно на сайте mos.ru.

Что касается искусственных деревьев, то их необходимо сдавать в пункты приема пластмассы. Ну а лучше всего использовать их много лет, уточнил эколог.

#праздник #Новый год #Юрист #елка #утилизация
