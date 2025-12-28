МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В терминалах Шереметьево скопились сотни людей, не получивших багаж

Пассажирам некоторых авиакомпаний рекомендовали ехать домой, багаж им доставят по адресу.
Ян Брацкий 10-01-2026 08:01
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Сотни пассажиров ожидают свои чемоданы в терминалах аэропорта Шереметьево. Задержки в работе вызваны сложными погодными условиями. Больше всего людей скопилось в терминале С. Там уже организовали раздачу воды и бутербродов. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, объявления о статусе выдачи багажа транслируются постоянно.

Для удобства пассажиров, им предложено не дожидаться своих сумок. Те, у кого в багаже нет предметов срочной необходимости или подлежащих обязательному декларированию - могут ехать домой. Чемоданы им доставят по адресу.

Для этого необходимо заполнить форму на сайте aeroflot.ru, указав свои полетные данные и адрес доставки. Услуга доступна пассажирам авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Пассажиров остальных авиакомпаний просят ожидать в зоне получения багажа, уточнили в Шереметьево.

Напомним, аэропорт работает в сложных погодных условиях, введены ограничения на прилет самолетов, которые действуют до 10:00 утра. Вылеты осуществляются по расписанию для стабилизации ситуации.

#Аэропорт #Шереметьево #пассажиры #Непогода #багаж #чемоданы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 