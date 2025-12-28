В терминалах Шереметьево скопились сотни людей, не получивших багаж

Сотни пассажиров ожидают свои чемоданы в терминалах аэропорта Шереметьево. Задержки в работе вызваны сложными погодными условиями. Больше всего людей скопилось в терминале С. Там уже организовали раздачу воды и бутербродов. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, объявления о статусе выдачи багажа транслируются постоянно.

Для удобства пассажиров, им предложено не дожидаться своих сумок. Те, у кого в багаже нет предметов срочной необходимости или подлежащих обязательному декларированию - могут ехать домой. Чемоданы им доставят по адресу.

Для этого необходимо заполнить форму на сайте aeroflot.ru, указав свои полетные данные и адрес доставки. Услуга доступна пассажирам авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Пассажиров остальных авиакомпаний просят ожидать в зоне получения багажа, уточнили в Шереметьево.

Напомним, аэропорт работает в сложных погодных условиях, введены ограничения на прилет самолетов, которые действуют до 10:00 утра. Вылеты осуществляются по расписанию для стабилизации ситуации.