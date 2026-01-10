МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЕС утвердил сделку с южноамериканским фермерами, несмотря на протесты

Европейские фермеры протестуют из-за возможного соглашения, так как опасаются роста импорта более дешевых продуктов из Южной Америки.
Ян Брацкий 10-01-2026 07:38
© Фото: Telmo Pinto Keystone Press Agency Global Look Press

Евросоюз утвердил соглашение о торговой сделке с МЕРКОСУР. Это крупнейшее интеграционное объединение Южной Америки или общий рынок шести стран: Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы. Ранее перспективы такого соглашения вызвали массовые протесты европейских фермеров.

«Для окончательного вступления соглашения о партнерстве в силу потребуется согласие Европарламента и ратификация всеми странами ЕС и государствами МЕРКОСУР», - сообщила пресс-служба Совета ЕС.

До завершения всех бюрократических формальностей между ЕС и МЕРКОСУР будет действовать временное торговое соглашение, отметили в Брюсселе. Глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети Х выразил надежду, что соглашение со странам южноамериканского региона принесет реальные преимущества европейским потребителям и бизнесу. К слову, стороны шли к этому соглашению 30 лет.

Тем временем, у европейских фермеров все больше поводов для недовольства. В конце прошло года они блокировали дороги и железнодорожные пути в ряде регионов Франции. Причиной послужило распоряжение властей начать массовый забой крупного рогатого скота из-за вспышки заболевания кожи. Что касается соглашения с МЕРКОСУР, то европейские аграрии опасаются роста импорта более дешевых продуктов из-за океана и усиления конкуренции на местных рынках из-за этого.

#в стране и мире #ЕС #протесты #южная америка #фермеры #меркосур
