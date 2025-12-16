Во Франции фермеры заблокировали дороги и ж\д пути

Во Франции фермеры заблокировали автомобильные дороги и железнодорожные пути. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что аграрии перекрыли несколько автомагистралей в департаментах Дордонь и Атлантические Пиренеи на юге и юго-западе страны. В парижском регионе акции протеста привели к образованию пробки длиной около двух километров.

Кроме того, в ряде регионов страны наблюдаются нарушения железнодорожного сообщения. Фермеры разбросали на путях мусор.

Напомним, с начала декабря демонстранты начали выступать против забоя крупного рогатого скота, у которого обнаружили инфекционное заболевание кожи.