Во Франции фермеры заблокировали дороги и ж\д пути

Аграрии выступают против забоя инфицированного крупного рогатого скота.
Глеб Владовский 16-12-2025 16:35
© Фото: IMAGO, Vincent Isore, Globallookpress

Во Франции фермеры заблокировали автомобильные дороги и железнодорожные пути. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что аграрии перекрыли несколько автомагистралей в департаментах Дордонь и Атлантические Пиренеи на юге и юго-западе страны. В парижском регионе акции протеста привели к образованию пробки длиной около двух километров.

Кроме того, в ряде регионов страны наблюдаются нарушения железнодорожного сообщения. Фермеры разбросали на путях мусор.

Напомним, с начала декабря демонстранты начали выступать против забоя крупного рогатого скота, у которого обнаружили инфекционное заболевание кожи.

