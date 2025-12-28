МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп признался в любви к россиянам, но с оговоркой

Американский лидер, несмотря на свою любовь к народам России и Китая, не хотел бы видеть их в Венесуэле и Гренландии.
Виктория Бокий 10-01-2026 03:27
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп признался в любви к народам России и Китая. Свои чувства он выразил в ходе встречи с представителями нефтяных компаний в Белом доме.

«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», - заявил американский лидер.

Однако, несмотря на теплые чувства к обоим народам, Трамп добавил, что не хотел бы видеть их как в Венесуэле, так и в Гренландии.

Ранее Дональд Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России. Тут же он выразил надежду, что использовать его не придется.

#Китай #Россия #Дональд Трамп #венесуэла #Гренландия #народы россии
