Трамп признался в любви к россиянам, но с оговоркой

Президент США Дональд Трамп признался в любви к народам России и Китая. Свои чувства он выразил в ходе встречи с представителями нефтяных компаний в Белом доме.

«Я люблю народ Китая. Я люблю народ России», - заявил американский лидер.

Однако, несмотря на теплые чувства к обоим народам, Трамп добавил, что не хотел бы видеть их как в Венесуэле, так и в Гренландии.

Ранее Дональд Трамп поддержал законопроект о новых санкциях против России. Тут же он выразил надежду, что использовать его не придется.