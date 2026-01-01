В РФ продлили бесплатный проезд по трассам для отечественных электрокаров

В России продлили бесплатный проезд по платным автотрассам для отечественных электрокаров. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечает агентство, эта инициатива позволит инвестиции в таксопарки по закупке электромобилей российского производства. Кроме того, у операторов появится стимул расширять сети быстрых зарядных станций на платных дорогах.

Отмечается, что ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал о продлении данной льготы.

Ранее сообщалось, что каждый третий житель России был бы не против переделать свою машину в электромобиль уже сейчас. Как отметили аналитики, наибольший интерес наблюдается среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (49%).