Более трети россиян готовы потратить до 500 тысяч рублей для перехода на электромобиль

© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Каждый третий житель России (31%) был бы не против переделать свою машину в электромобиль уже сейчас. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования страховой компании и интернет-сервиса по продаже авто. Как отметили аналитики, наибольший интерес наблюдается среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (49%).

В качестве главных преимуществ современного средства передвижения россияне выделили экологичность, низкую стоимость зарядки, а также безопасность авто на электричестве. По словам экспертов, почти половина граждан страны готова вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо.

Более трети участников опроса согласны потратить до полумиллиона рублей на обновление своего авто, однако лишь 5% готовы выделить более внушительные суммы - от 500 тысяч до миллиона рублей. По мнению россиян, самыми надежными для эксплуатации после обновления являются автомобили японского производства (60%). В топ также вошли немецкие и корейские машины. Отечественным маркам в основном доверяют жители Уральского, Южного и Приволжского федеральных округов.

В опросе приняли участие 10 тысяч человек в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках.

Ранее британские чиновники предположили, что Китай может собирать информацию о гражданах Соединенного Королевства с помощью электромобилей. В качестве такой информации, по данным Telegraph, могут выступать аудио- и видеоматериалы, а также данные о местоположении человека. В связи с этим издание охарактеризовало китайские электрокары как «продукты высокого риска».