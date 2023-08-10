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Более трети россиян готовы потратить до 500 тысяч рублей для перехода на электромобиль

Максим Крюков
09:25 10.08.2023
Согласно опросу, около половины жителей России готовы вкладывать собственные средства для перевода своего автомобиля на электрическое топливо.
Более трети россиян готовы потратить до 500 тысяч рублей для перехода на электромобиль
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Каждый третий житель России (31%) был бы не против переделать свою машину в электромобиль уже сейчас. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования страховой компании и интернет-сервиса по продаже авто. Как отметили аналитики, наибольший интерес наблюдается среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет (49%).

В качестве главных преимуществ современного средства передвижения россияне выделили экологичность, низкую стоимость зарядки, а также безопасность авто на электричестве. По словам экспертов, почти половина граждан страны готова вкладывать собственные средства в обновление автомобиля и перевод его на электрическое топливо.

Более трети участников опроса согласны потратить до полумиллиона рублей на обновление своего авто, однако лишь 5% готовы выделить более внушительные суммы - от 500 тысяч до миллиона рублей. По мнению россиян, самыми надежными для эксплуатации после обновления являются автомобили японского производства (60%). В топ также вошли немецкие и корейские машины. Отечественным маркам в основном доверяют жители Уральского, Южного и Приволжского федеральных округов.

В опросе приняли участие 10 тысяч человек в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках.

Ранее британские чиновники предположили, что Китай может собирать информацию о гражданах Соединенного Королевства с помощью электромобилей. В качестве такой информации, по данным Telegraph, могут выступать аудио- и видеоматериалы, а также данные о местоположении человека. В связи с этим издание охарактеризовало китайские электрокары как «продукты высокого риска».

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