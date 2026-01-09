Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал законопроект о новых санкциях против России, однако надеется, что использовать его не придется. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я поддерживаю его. Надеюсь, нам не придется его использовать», - заявил глава Белого дома.

В МИД РФ ранее сообщили, что европейская экономика за время действия антироссийских санкций лишилась до 1,6 трлн евро. В ведомстве отметили, что за это время Россия подверглась беспрецедентным односторонним ограничениям, введенным незаконно.

Несмотря на это, российская экономика не только устояла, но и продемонстрировала рост. В МИД считают, что именно попытки ЕС с помощью новых санкций удержать ускользающее господство в экономике тормозит развитие нового, справедливого миропорядка.