Россиянам дали совет, как настроиться на работу после праздников

Возвращение к работе или учебе после долгих новогодних праздников может представлять трудность, поэтому заранее нужно распланировать остаток выходного времени, учитывая ближайший выход на основную деятельность. Об этом рассказал RT клинический психолог Марианна Абравитова.

В этом случае человек будет подготовлен с утра к возобновлению своих рабочих занятий. Кроме этого, помогут приемы самоподдержки, которые снизят стресс. Нужно позитивно оценивать новые задачи, видеть в них возможности.

«Зачастую проблема с возвращением - это не сама работа, а негативный фон в рабочем коллективе, в который не хочется возвращаться», - добавила клинический психолог.

Со слов Абравитовой, меньше проблем после праздника будет у тех, кто получает удовольствие на рабочем месте или за партой в учебном заведении. Психолог Лариса Овчаренко ранее рассказала в разговоре со «Звездой» о способах морально подготовиться к рабочей деятельности после выходных.

С ее слов, психологическая подготовка часто перекликается с физиологической, поэтому в первую очередь необходимо вернуть прежний режим сна. Для благополучного выхода в рабочие будни психолог посоветовала расставить рамки и самоопределиться: «дом — тут я отдыхаю» и «работа — выполняю задачи», такой процесс важен для настроя.