Киев получит от Германии мобильные системы для борьбы с БПЛА

Немецкий концерн Rheinmetall планирует в этом году начать поставки для Украины системы для борьбы с беспилотниками. Такое заявление сделал глава предприятия Армин Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

«На этой неделе мы с Украиной в Лондоне подпишем контракт на поставку новых мобильных систем Skyranger», - подчеркнул Паппергер.

По его словам, эти системы способны обеспечить безопасность от дронов на участке 4x4 километра. Кроме того, Skyranger не состоит на вооружении бундесвера.

Паппергер добавил, что Rheinmetall способен ежегодно производить от 70 до 100 башен. Однако компания стремится в будущем увеличить производство до 200 единиц.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявлял, что в самое ближайшее время киевские власти получат от Германии дальнобойные системы вооружения.