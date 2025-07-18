Мерц пообещал Киеву в ближайшие недели дальнобойные системы вооружения

В самое ближайшее время киевские власти получат от Германии дальнобойные системы вооружения. Как заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, речь идет о месяцах или даже неделях. Все это станет возможным ввиду германо-британо-украинской промышленной кооперации.

Мерц сообщил, что с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он подробно обсудил военную помощь Киеву. Они считают, что ему лучше всего держать оборону при помощи дальнобойных систем, так называемых long range fire.

«Конечно, мы подробно обсудили военную поддержку Украины. И речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о способности Украины лучше обороняться даже с помощью дальнобойных систем. Украина уже в ближайшие недели и месяцы получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», - приводит слова немецкого канцлера Life.

Напомним, что 4 июня глава минобороны Германии Борис Писториус заявлял о развертывании первых украинских дальнобойных систем уже через несколько недель, которые профинансирует его страна.