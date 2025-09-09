МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Антидроновые пончо помогли штурмовикам обхитрить ВСУ под покровом ночи

По словам военнослужащих, плащи сделаны из специальных материалов, которые делают их невидимыми для вражеских дронов и тепловизоров.
Андрей Вакула 2025-09-09 09:44:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Антидроновые плащи, которые используют российские штурмовики, позволяют бойцам скрываться от воздушной разведки противника. Об этом рассказал корреспондент Андрей Вакула, побывавший на позициях и пообщавшийся с военнослужащими группировки войск «Восток».

Съемка велась на границе ДНР и Днепропетровской области в инфракрасном режиме, чтобы не привлекать внимания. На кадрах видно, как бойцы 430-го полка 29-й армии в защитных пончо готовятся к ночному выходу.

«Этот плащ называется пончо. Он сделан из фольги и теплоотражающего одеяла, чтобы вражеский дрон не заметил бойца ночью», - пояснил старший стрелок с позывным Мамай.

Ночью группы по два человека медленно продвигаются к опорным пунктам ВСУ. Перед началом атаки бойцы снимают маскировку и открывают огонь. На видео с беспилотника видно, как вспышки выстрелов освещают позиции, а украинские военные не успевают среагировать.

Военнослужащие отмечают, что антидроновые плащи стали постоянным элементом экипировки. С их помощью освобождены несколько населенных пунктов на Южно-Донецком направлении. Бойцы признаются, что в пончо жарко, однако эффективность маскировки перекрывает дискомфорт.

«Жарко, как в бане. Но задачу выполнять нужно. В пончо удобно двигаться по лесополкам - обнял дерево и слился с ним. В густой траве тоже остаешься незаметным», - говорит командир взвода с позывным Гуруль.

Как рассказал один из командиров, штурм опорного пункта элитного подразделения «Скала» велся силами всего двух бойцов против группы из 10 украинских военных. Подразделение справилось с задачей и закрепилось на позиции.

Штурмовые действия сопровождаются артиллерийской поддержкой. В районе Ивановки в Днепропетровской области точными ударами был уничтожен пункт управления украинских беспилотников вместе со средствами связи и личным составом. А в селе Сосновка малая авиация поразила минометную точку и автомобиль с боеприпасами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

