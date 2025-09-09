FT: Киев рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО

Киевский режим рискует столкнуться с дефицитом средств ПВО. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

«Украине грозит нехватка средств противовоздушной обороны после того, как, по словам западных и украинских официальных лиц, пересмотр Министерством обороны США объема военной помощи привел к замедлению поставок», - говорится в материале.

Отмечается, что страны Евросоюза недавно согласились отправить системы ПВО и боеприпасы из своих запасов. Кроме того, они согласились на их закупку у США, чтобы иметь возможность снабжать Украину. Однако эти поставки начались лишь частично.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА, которые не стоят на вооружении у бундесвера.