FT: Киев рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО

Поставки систем ПВО у США за счет средств стран Европы производятся частично.
Глеб Владовский 2025-09-09 09:24:30
© Фото: Michael Fischer, dpa, Globallookpress

Киевский режим рискует столкнуться с дефицитом средств ПВО. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

«Украине грозит нехватка средств противовоздушной обороны после того, как, по словам западных и украинских официальных лиц, пересмотр Министерством обороны США объема военной помощи привел к замедлению поставок», - говорится в материале.

Отмечается, что страны Евросоюза недавно согласились отправить системы ПВО и боеприпасы из своих запасов. Кроме того, они согласились на их закупку у США, чтобы иметь возможность снабжать Украину. Однако эти поставки начались лишь частично.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall планирует поставить Украине мобильные системы для борьбы с БПЛА, которые не стоят на вооружении у бундесвера.

#в стране и мире #пво #Украина #Поставки вооружений #нехватка вооружений
