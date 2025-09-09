МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве обновили парк подвижных составов МЦД

По словам Собянина, новые поезда позволили увеличить число мест для пассажиров в полтора раза.
Глеб Владовский Анастасия Авсюк 2025-09-09 08:28:10
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве завершилось обновление парка подвижных составов, курсирующих по МЦД. В церемонии по такому случаю принял участие мэр города Сергей Собянин.

«Поставлено 4 500 современных вагонов - это гигантская программа, которая подошла к завершению. Важность Московских центральных диаметров в том, что они перевозят большую часть пассажиров пригородного сообщения», - подчеркнул градоначальник.

Собянин также добавил, что ежедневно МЦД пользуются около 1,6 млн жителей Москвы и Подмосковья и других близлежащих регионов. Кроме того, модернизация подвижных составов позволила улучшить комфорт для самих пассажиров.

Ранее мэр Москвы заявлял о планах продлить МЦД до четырех регионов - Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей. По словам Собянина, для реализации задумки необходимо увеличить количество составов.

#Москва #в стране и мире #Сергей Собянин #мцд #обновление поездов #парк поездов
