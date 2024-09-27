МЦД продлят до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят до четырех регионов - Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Международном форуме «Российская энергетическая неделя».

«Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы - в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область», - приводит РИА Новости слова главы столицы.

Он отметил, что это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться. По словам Собянина, для реализации задумки необходимо увеличить количество составов.

Ранее президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению на первом участке Троицкой линии метро. Поезда запустили в День города по участку, длина которого составляет 8,3 километра.