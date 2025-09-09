МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Москве открылась выставка искусств КНДР

Глава российского Минкульта Ольга Любимова отметила жанровое разнообразие экспозиции, где нашлось место и современным сюжетам, и историческим полотнам, а также произведениям, посвященным специальной военной операции.
Во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве открылась художественная выставка «КНДР. Страна великого народа». В экспозиции представлено 123 произведения корейских мастеров, включая живопись, гравюру, керамику, мозаику и вышивку, которые ранее не показывались в России.

Выставку открыли министры культуры России и КНДР Ольга Любимова и Сын Чон Гю.

«Здесь представлены потрясающие жанровые работы, картины о современной архитектуре и жизни - как в больших городах, так и в деревнях. Есть и полотна, посвященные специальной военной операции - пронзительные работы о героизме наших бойцов и наших друзей из КНДР. Мы благодарны посольству КНДР в Москве, коллегам из Минкультуры и лично министру культуры КНДР, который вместе с нами представил этот крупный проект в Москве», - сказала Любимова.

Одним из первых посетителей стал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, который за последнее время несколько раз посещал Пхеньян. Сегодня дружба России и КНДР звучит особенно весомо. В апреле глава Генштаба  Валерий Герасимов подтвердил участие корейских военных в боях в Курской области «в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». В Пхеньяне появится памятник в их честь. Сами корейцы называют это «священной миссией по укреплению традиционной дружбы и единства.

Центральная галерея выставки посвящена освобождению Курской области. Особое внимание привлекает полотно «Отдавая собственную жизнь», где изображен боец, накрывший телом пулеметный дзот.

В экспозиции как исторические картины, так и пейзажи, созданные в уникальной технике - акрил на рисовой бумаге, мозаика из минералов, тончайшая вышивка. Среди ключевых произведений - полотна «Горы Пэкту», «Страна единодушия и сплоченности» и почти пятиметровые изображения природы Корейского полуострова.

По словам организаторов, выставка не только знакомит россиян с художественными традициями КНДР, но и отражает философию, менталитет и современные достижения страны.

Выставка будет работать до 10 октября.

