Стрельба из ручного противотанкового гранатомета по целям, тактические действия при штурме блиндажей, метание гранат, прицельная стрельба по дронам и тактическая медицина. Минобороны России впервые показывает кадры обучения военных КНДР нашими инструкторами и реальные бои. Бойцы корейского спецназа бок о бок с российскими военными помогали освобождать Курскую область. Особую роль подразделений союзников в разгроме ВСУ отметил Владимир Путин. Президент констатировал, что авантюра националистов в приграничном регионе провалилась.

«Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», - отметил глава государства.

В минувшую субботу начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, докладывая Верховному Главнокомандующему о полном освобождении Курской области, подчеркнул, что ВСУ потеряли более 76 тысяч военных на этом направлении. И тоже отметил вклад подразделений Корейской Народной Армии.

«Солдаты и офицеры Корейской Народной Армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм», - сказал Валерий Герасимов.

Как сообщает Центральное телевидение Кореи, Ким Чен Ын назвал участие в боевых действиях священной миссией. Лидер КНДР добавил, что в Пхеньяне будет установлен памятник корейским бойцам, помогавшим в освобождении Курщины.

«По случаю освобождения Курской области Ким Чен Ын подчеркнул следующее. Все, кто боролся за справедливость, - герои и хранители чести. В честь их героизма и отваги в нашей столице вскоре воздвигнут памятник», - сообщил диктор.

Участие Корейской народной армии в освобождении Курской области стало возможным благодаря договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. А значит - в полном соответствии с международным правом.

«У нас действует договор. По этому договору стороны обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу. Участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Бои за освобождение Курской области велись с 6 августа прошлого года. Спустя 9 месяцев все захваченные территории освободили. Последнее село, где еще оставались боевики, - Горналь. Оно вернулось под контроль Вооруженных сил России 26 апреля. Сейчас наши военные работают над созданием буферной зоны. Уже взяты под контроль несколько сел Сумской области. А в самой Курщине продолжается разминирование.

«Правительство России вместе с нами ведет подготовку к формированию программы восстановления и социально-экономического развития Курской области. Такое поручение дал глава государства, и мы должны президенту к 1 июня такой проект программы предоставить. (...) Первый этап - разминирование, обеспечение безопасности, второй этап - восстановление. И нам ведь недостаточно просто восстановить ту инфраструктуру, которая была повреждена и уничтожена врагом. Нам необходимо обеспечить рабочие места для людей. Нам необходимо поддержать предприятия», - сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Работы в регионе предстоит много. Это восстановление населенных пунктов, разрушенных до основания украинскими боевиками, помощь вынужденным переселенцам, возвращение к мирной жизни. А пока военные продолжают поиск одиночных солдат ВСУ, которые все еще могут скрываться в курском приграничье. Наказания за свои преступления должен понести каждый боевик.