Над Россией ночью сбили 31 украинский дрон

Российские военнослужащие ночью над территорией РФ сбили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23.00 8 сентября до 07.00 мск 9 сентября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 15 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря, семь - в Белгородской области, три - над Курской областью. Еще по два дрона уничтожили над территориями Республики Крым и Краснодарского края и по одному БПЛА - в Тамбовской и Воронежской областях.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 8 сентября над Россией сбили семь дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.