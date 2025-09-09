Дельфинарий и крокодиловая ферма загорелись в Краснодарском крае

В городе Ейск Краснодарского края загорелось здание дельфинария. Об этом сообщило агентство Life.

«Очевидцы рассказали, что огонь почти полностью охватил здание на улице Шмидта. Там расположены не только дельфинарий, но и "Крокодиловый каньон" с экзотическими рептилиями», - говорится в материале.

Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия. Информация о пострадавших не поступала.

Среди обитателей ейского дельфинария числятся в том числе дальневосточная белуха, северный морской лев и южноафриканские морские котики.