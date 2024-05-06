МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Ейске возбудили уголовное дело после получения детьми травм на аттракционе

Трое детей 2011 и 2012 годов рождения травмировались при посещении аттракционов в одном из местных парков.
Дарина Криц 2024-05-06 02:11:09
© Фото: sledcom.ru

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после травмирования детей на одном из местных аттракционов.

Как сообщает «360» со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ. пострадали трое подростков 2011 и 2012 годов рождения.

«Уголовное дело возбудили по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске», - уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». детям уже оказали всю медицинскую помощь, место происшествия осмотрел следователь. Вместе с этим, Ейская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения тремя подростками травм при посещении аттракциона в одном из местных парков.

#в стране и мире #Краснодарский край #дети #ейск #СК РФ #аттракцион #Уголовное дело #травмы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049