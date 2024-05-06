В Ейске возбудили уголовное дело после получения детьми травм на аттракционе

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после травмирования детей на одном из местных аттракционов.

Как сообщает «360» со ссылкой на региональное Следственное управление СК РФ. пострадали трое подростков 2011 и 2012 годов рождения.

«Уголовное дело возбудили по факту травмирования троих детей на аттракционе в парке отдыха в Ейске», - уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что дело возбудили по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». детям уже оказали всю медицинскую помощь, место происшествия осмотрел следователь. Вместе с этим, Ейская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения тремя подростками травм при посещении аттракциона в одном из местных парков.