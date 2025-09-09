Россиянам рассказали, когда лучше всего менять работу

Конец года зачастую считается наиболее подходящим временем для тех, кто желает сменить работу. Почему это так, рассказала в беседе с RT карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

По словам специалиста, после того, как заканчивается период летних отпусков, компании начинают активно заниматься наймом новых сотрудников. Они рассчитывают закрыть штат до конца года. Существует также ошибочное мнение, что в ноябре и декабре менее активно нанимают новых сотрудников.

«Открываются (в этот период. - Прим. ред.) особые возможности для стратегического поиска. Многие компании стремятся освоить выделенный на наем бюджет до конца финансового года и заложить основу команды на следующий год. Существует практика нанимать сотрудников в декабре с расчетом на их выход в январе, что позволяет обеспечить бесперебойную работу после праздников», - цитирует ее слова телеканал.

Кроме того, в это время снижается конкуренция между соискателями, поскольку некоторые из них откладывают поиск на следующий год. А это увеличивает шансы получить более выгодное предложение.

