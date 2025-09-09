МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам рассказали, когда лучше всего менять работу

По словам карьерного эксперта Бухваловой, существует ошибочное мнение, что ноябрь и декабрь - менее активные месяцы для найма новых сотрудников.
Глеб Владовский 2025-09-09 06:37:25
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости

Конец года зачастую считается наиболее подходящим временем для тех, кто желает сменить работу. Почему это так, рассказала в беседе с RT карьерный эксперт Ольга Бухвалова.

По словам специалиста, после того, как заканчивается период летних отпусков, компании начинают активно заниматься наймом новых сотрудников. Они рассчитывают закрыть штат до конца года. Существует также ошибочное мнение, что в ноябре и декабре менее активно нанимают новых сотрудников.

«Открываются (в этот период. - Прим. ред.) особые возможности для стратегического поиска. Многие компании стремятся освоить выделенный на наем бюджет до конца финансового года и заложить основу команды на следующий год. Существует практика нанимать сотрудников в декабре с расчетом на их выход в январе, что позволяет обеспечить бесперебойную работу после праздников», - цитирует ее слова телеканал.

Кроме того, в это время снижается конкуренция между соискателями, поскольку некоторые из них откладывают поиск на следующий год. А это увеличивает шансы получить более выгодное предложение.

Ранее в МВД России рассказали о мошеннической схеме, при которой злоумышленники под видом трудоустройства могут похитить личные данные россиян.

#карьера #трудоустройство #HR-эксперт #период времени
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 