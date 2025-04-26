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Россиян предостерегли от мошеннической схемы под видом трудоустройства

Злоумышленники могут оформить на своих жертв фирмы-однодневки, которые используются для прикрытия нелегальной деятельности.
Глеб Владовский 2025-04-26 08:31:41
© Фото: Belkin Aleksey news.ru Globallookpress

Существует мошенническая схема, при которой злоумышленники, под видом трудоустройства  могут похитить личные данные россиян. Об этом сообщили в МВД России.

По данным ведомства, аферисты могут похитить личные данные при ксерокопировании паспортов или использовать похищенные документы. Происходит это зачастую под предлогом оставить «работодателям» паспорта для оформления в штат. Таким образом, злоумышенники могут оформить фирмы-однодневки на своих жертв.

«Необдуманные действия по регистрации "на себя" реальных коммерческих фирм или фирм-однодневок, банковских карт или расчетных счетов в интересах сторонних лиц зачастую становятся нарушением закона», - говорится в документе.

В МВД подчеркнули, что чаще всего жертвами становятся студенты, пенсионеры и безработные - слабозащищенные категории граждан. Целью создания таких фирм зачастую является прикрытие, в том числе нелегальной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов.

Чтобы не попасть на уловки с оформлением на себя той или иной компании, россиянам следует сразу же обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, рекомендуется внимательно относиться к предоставлению паспорта.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме, связанной со сдачей ЕГЭ и ОГЭ. В последнее время участились случаи, когда мошенники через рассылки в мессенджерах предлагают детям скачать ответы на экзамены.

#в стране и мире #Мошенники #трудоустройство #МВД России #кража данных
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