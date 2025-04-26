Россиян предостерегли от мошеннической схемы под видом трудоустройства

Существует мошенническая схема, при которой злоумышленники, под видом трудоустройства могут похитить личные данные россиян. Об этом сообщили в МВД России.

По данным ведомства, аферисты могут похитить личные данные при ксерокопировании паспортов или использовать похищенные документы. Происходит это зачастую под предлогом оставить «работодателям» паспорта для оформления в штат. Таким образом, злоумышенники могут оформить фирмы-однодневки на своих жертв.

«Необдуманные действия по регистрации "на себя" реальных коммерческих фирм или фирм-однодневок, банковских карт или расчетных счетов в интересах сторонних лиц зачастую становятся нарушением закона», - говорится в документе.

В МВД подчеркнули, что чаще всего жертвами становятся студенты, пенсионеры и безработные - слабозащищенные категории граждан. Целью создания таких фирм зачастую является прикрытие, в том числе нелегальной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов.

Чтобы не попасть на уловки с оформлением на себя той или иной компании, россиянам следует сразу же обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, рекомендуется внимательно относиться к предоставлению паспорта.

Ранее в МВД рассказали о мошеннической схеме, связанной со сдачей ЕГЭ и ОГЭ. В последнее время участились случаи, когда мошенники через рассылки в мессенджерах предлагают детям скачать ответы на экзамены.