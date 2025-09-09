МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков сообщил, что ему и родственникам звонят мошенники

По словам представителя Кремля, аферистам не удавалось преуспеть в краже его данных или денег.
Дарина Криц 2025-09-09 05:18:10
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что, как и большинство россиян, не единожды сталкивался с телефонными мошенниками. Однако ему всякий раз удавалось избегать негативных последствий от их звонков.

Но у его родственников бывали случаи, когда аферисты практически достигали совей цели. Но их «чудом абсолютно удалось предостеречь». Об этой стороне своей жизни представитель Кремля рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

«Звонили. Много лет уже звонят. Много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», - уточнил Песков.

Ранее сообщалось, кто чаще всего становится жертвой мошенников. В МВД рассказали, что это социально активные россияне с хорошей кредитной историей, знакомые с финансовой грамотностью. Кроме того, у таких людей есть свои накопления и они лояльно относятся к государству, будучи готовыми оказывать содействие.

#в стране и мире #Дмитрий Песков #телефонные мошенники #аферисты
