В МВД составили портрет типичной жертвы дистанционных мошенников

Жертвами аферистов чаще становятся финансово грамотные люди, с накоплениями и хорошей кредитной историей.
Екатерина Пономарева 2025-09-06 06:43:39
© Фото: ТРК «Звезда»

В России чаще всего жертвами дистанционных мошенников становятся люди от 30-ти до 70-ти лет, имеющие постоянную работу. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что это социально активные россияне, которые знакомы с финансовой грамотностью и имеют хорошую кредитную историю. Типичные жертвы аферистов имеют свои накопления. Также они лояльно относятся к государству и готовы оказывать содействие.

Напомним, в МВД предупредили об опасности перезванивать на незнакомые номера. Это новая мошенническая схема. Россиянам приходит сообщение о взломе Госуслуг и с требованием срочно перезвонить по номеру для решения проблемы. Контактный телефон принадлежит аферистам.

