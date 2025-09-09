Удерживаемый почти два месяца талибами ученый вернулся в Москву

Российский этнограф Святослав Каверин, которого удерживали талибы в Кабуле, прибыл в аэропорт Шереметьево и проходит паспортный контроль. Он поделился информацией о возвращении из Афганистана в социальных сетях, разместив снимок из столичного аэропорта.

В своем сообщении ученый отметил, что после 52 дней в Афганистане проходит паспортный контроль в Шереметьево. Мужчина подчеркнул, что у служб аэропорта есть к нему вопросы.

Каверин выразил признательность своим подписчикам за оказанную поддержку для освобождения из под ареста.

Ранее о возвращении российского ученого из Афганистана сообщили в посольстве РФ в Кабуле.

В середине июля в афганском Кундузе задержали российского этнографа Святослава Каверина. Тогда ученый указал, что его взяли под стражу за подозрение в попытке вывезти украшения контрабандой, после чего его направили в Кабул в отдел разведки.

Каверин выразил надежду, что ситуация разрешится простым опросом и регистрацией документов на эти предметы, отметив, что доступ к мобильному телефону предоставляется нечасто. После этого публикации от него не поступали.