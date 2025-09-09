Кондратьев сообщил о погибшем от осколков украинского дрона в Сочи

Ночное нападение украинских беспилотников на Сочи обернулось гибелью человека. ЧП произошло в Адлерском районе города, когда осколки летательного аппарата попали в автомобиль, где находился мужчина. О трагедии написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его данным, повреждения получили как минимум шесть частных домов. У них пострадали фасады и крыши, а также окна и заборы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные и специальные службы.

Немногим ранее противник нанес серию ударов по городам ДНР. В Донецке и Макеевке тоже повреждена гражданская инфраструктура: многоквартирные и частные дома, магазины и даже школа в Донецке. Во время нападения погиб один мужчина.