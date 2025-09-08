МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Разрушенные этажи: кадры последствий обстрелов ВСУ Донецка и Макеевки

Боевики ВСУ нанесли по двум мирным российским городам сокрушительные удары, несколько квартир выгорели дотла и полностью разрушены.
Дарина Криц 2025-09-08
Кадры вечернего нападения украинских боевиков на Донецкую Народную Республику оказались в распоряжении «Звезды». Напомним, вечером 8 сентября атаке подверглись города Донецк и Макеевка. В результате обстрелов погиб как минимум один мирный житель.

На опубликованных кадрах из Макеевки видно сгоревшие дотла квартиры, все в копоти и саже, где-то полностью выбиты окна. Жители говорят об упавшей плите. Снаружи дома видно, что в квартирах на трех этажах подряд отсутствуют окна и оконные блоки, кое-где разрушены балконы.

Перед домом, особенно пострадавшим от действий ВСУ, находился пожарный расчет, рядом лежало тело погибшего человека. Напомним, ЧП произошло в Червоногвардейском районе города. В доме начался сильный пожар после удара и последующего взрыва беспилотника. Сгорело как минимум восемь квартир.

В региональной столице Донецке ударной волной выбило стекла и целые оконные блоки, повреждения получили многоквартирные дома и магазины, а также школа №62.

