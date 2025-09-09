МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Оппозиция во Франции скептически отнеслась к смене правительства

С изменением правительства во Франции не поменяется ни экономическая, ни европейская, ни внешняя, ни энергетическая, ни миграционная политика этого государства, уверена местная оппозиция.
Дарина Криц 2025-09-09 03:16:03
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Французская оппозиция проявляет скептицизм в вопросе смены правительства, считая, что это ничего не изменит в жизни страны. Так, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо уверен, что ни один из векторов политики Парижа не изменится, а настоящий переломный момент наступить только с отставкой президента Макрона.

«Как бы ни называлось новое правительство, - будет ли это конкретный политик или так называемый технический кабинет, сформированный по указанию Брюсселя, - суть останется прежней. Не изменится ни экономическая политика, ни европейская, ни внешняя, ни энергетическая, ни миграционная. Настоящим ключом к переменам сегодня является отставка Макрона, которую, согласно последним опросам, поддерживают семь из десяти французов», - резюмировал он в комментарии «Звезде».

В то же время другой политик - Тьерри Мариани, депутат Европейского парламента с 2019 года и депутат Национального собрания Франции с 2012 по 2017 годы, упрекнул действующего президента в стремлении сохранить видимость власти. Мариани добавил, что тот много совершает зарубежных поездок, но при этом боится выйти на свои собственные улицы, Парижа или других городов Франции, потому что все знают, что каждый раз «его будут освистывать».

Накануне стало известно, что правительство Франции уходит в отставку, решение принято 364 голосами депутатов парламента, которые выразили недоверие кабинету министров страны.

#Франция #правительство #наш эксклюзив #кабмин #уйти в отставку
