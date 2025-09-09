МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Дальнейшее - в руках Господа»: Симоньян рассказала о перенесенной операции

Главред RT рассказала, как себя чувствует после операционной.
Дима Иванов 2025-09-09 02:40:13
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию. Накануне она рассказала, что ей диагностировали тяжелое заболевание, которое потребует хирургического вмешательства.

«Я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво», - написала Симоньян в частном Telegram-канале.

Медиаменеджер поблагодарила всех, кто за нее переживал. Она добавила, что ее дальнейшее восстановление - «в руках Бога».

«На Него и буду уповать», - заключила руководитель телеканала RT.

Ранее в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Маргарита Симоньян рассказала, что ей предстоит операция после обнаружения тяжелого заболевания.

#в стране и мире #Маргарита Симоньян #здоровье #RT #заболевание
