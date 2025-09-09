«Дальнейшее - в руках Господа»: Симоньян рассказала о перенесенной операции

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию. Накануне она рассказала, что ей диагностировали тяжелое заболевание, которое потребует хирургического вмешательства.

«Я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво», - написала Симоньян в частном Telegram-канале.

Медиаменеджер поблагодарила всех, кто за нее переживал. Она добавила, что ее дальнейшее восстановление - «в руках Бога».

«На Него и буду уповать», - заключила руководитель телеканала RT.

Ранее в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» Маргарита Симоньян рассказала, что ей предстоит операция после обнаружения тяжелого заболевания.