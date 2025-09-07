МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Симоньян рассказала о тяжелой болезни и предстоящей операции

Главред RT намекнула, что это может быть операция на сердце.
Владимир Рубанов 2025-09-07 22:33:13
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru, Global Look Press

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о диагностированном у нее тяжелом заболевании. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», - сказала Симоньян.

Журналистка имела в виду церковный орден княгини Ольги, которым ее наградил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Симоньян вышла в эфир, несмотря на состояние здоровья, по ее словам, чтобы поддержать семьи военнослужащих. Главред сказала, что должна сказать правду и подбодрить тех, кто проходит «через ту же самую правду».

Маргарита Симоньян напомнила, что ее супруг Тигран Кеосаян находится в коме уже девятый месяц. Ранее стало известно, что он пережил клиническую смерть. Она выразила свои чувства пословицей «пришла беда - отворяй ворота».

#в стране и мире #Маргарита Симоньян #болезнь #Операция #журналисты #тигран кеосаян
