МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Герой СВО рассказал, как помогает в тылу и на передовой после ранений

Ветеран подчеркнул, что если есть возможность ходить на протезах, нужно ходить, а о своей жизни говорит, что после потери ног, лишь стало проблематично ходить быстро.
максим красоткин 2025-08-24 21:39:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне проведения спецоперации на этой неделе бойцы ВС РФ уверенно двигались вперед - освобождены еще 12 населенных пунктов, в том числе село Александро-Шультино - последний населенный пункт на пути к Константиновке. Все наше основное внимание по-прежнему приковано к этому, Покровскому направлению. 

При этом победу на фронтах сейчас приближают не только наши бойцы на передовой, но и волонтеры, и наши военнослужащие, которые по ранению уже не могут находиться в строю, но душой и всеми силами по-прежнему рядом с сослуживцами.

В Донецк, на этой неделе, с большим грузом гуманитарной и военной помощи приехал ветеран СВО, выпускник первого потока программы «Время героев», капитан Дмитрий Борисов.

Кадровый военный, он в составе первых частей заходил на территорию Украины в феврале 2022 года, командовал мотострелковой ротой. Потом было несколько тяжелых ранений, в результате которых Борисов лишился ног, но как многие, не остался дома, а ведет активную жизнь, работает с будущими военнослужащими и призывниками, проводит «Уроки мужества» и общается с бойцами в госпиталях.

«Самым простым вариантом для человека с такой травмой это сесть на коляску. Но я считаю, что нужно бороться до конца по всем направлениям. Если есть возможность ходить на протезах, то нужно на них ходить. Повышается твоя подвижность, и некоторые препятствия, которые здоровый человек не видит, для колясочника становятся проблемой: лестницы, бордюры, спуски. А на протезах все это преодолимо», - сказал боец.

Даже в свой отпуск он приехал в Донбасс, поддержать тех, кто на передовой, и тех кто в тылу. 

О встрече с героем и его достижениях наших бойцов в зоне спецоперации смотрите в сюжете Максима Красоткина в программе «Главное с Ольгой Беловой».

#ВС РФ #ДНР #ранение #ветеран сво #дмитрий борисов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 