Герой СВО рассказал, как помогает в тылу и на передовой после ранений

В зоне проведения спецоперации на этой неделе бойцы ВС РФ уверенно двигались вперед - освобождены еще 12 населенных пунктов, в том числе село Александро-Шультино - последний населенный пункт на пути к Константиновке. Все наше основное внимание по-прежнему приковано к этому, Покровскому направлению.

При этом победу на фронтах сейчас приближают не только наши бойцы на передовой, но и волонтеры, и наши военнослужащие, которые по ранению уже не могут находиться в строю, но душой и всеми силами по-прежнему рядом с сослуживцами.

В Донецк, на этой неделе, с большим грузом гуманитарной и военной помощи приехал ветеран СВО, выпускник первого потока программы «Время героев», капитан Дмитрий Борисов.

Кадровый военный, он в составе первых частей заходил на территорию Украины в феврале 2022 года, командовал мотострелковой ротой. Потом было несколько тяжелых ранений, в результате которых Борисов лишился ног, но как многие, не остался дома, а ведет активную жизнь, работает с будущими военнослужащими и призывниками, проводит «Уроки мужества» и общается с бойцами в госпиталях.

«Самым простым вариантом для человека с такой травмой это сесть на коляску. Но я считаю, что нужно бороться до конца по всем направлениям. Если есть возможность ходить на протезах, то нужно на них ходить. Повышается твоя подвижность, и некоторые препятствия, которые здоровый человек не видит, для колясочника становятся проблемой: лестницы, бордюры, спуски. А на протезах все это преодолимо», - сказал боец.

Даже в свой отпуск он приехал в Донбасс, поддержать тех, кто на передовой, и тех кто в тылу.

О встрече с героем и его достижениях наших бойцов в зоне спецоперации смотрите в сюжете Максима Красоткина в программе «Главное с Ольгой Беловой».