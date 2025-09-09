Трамп связал убийство украинки в США с нежеланием демократов бороться с преступностью

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на произошедшее убийство беженки из Украины в штате Северная Каролина. По его словам, виновными в произошедшей в городе Шарлотт трагедии являются демократы, так как не занимаются борьбой с преступностью.

Это связано с тем, что экс-губернатор Северной Каролины Рой Купер от Демократической партии метит на пост сенатора от этого же штата, считает Трамп. Гнев на демократов он обрушил в своей социальной сети Truth Social.

«Преступник был известным профессиональным преступником, которого ранее арестовывали и отпускали под безналичный залог в январе. В общей сложности 14 раз. Какого черта он делал в поезде и ходил по улицам? Таких преступников нужно сажать. Кровь этой невинной женщины буквально капает с ножа убийцы, и теперь ее кровь на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму», - заявил американский лидер.

Инцидент произошел в общественном транспорте, в котором оказались 23-летняя украинка Ирина Заруцкая и американец Декарлос Браун. Он напал на нее с ножом и нанес ранения, от которых она скончалась. По словам Трампа, нападавший - психически больной человек. Глава Белого дома добавил, что видел кадры нападения на молодую беженку, и пообещал разобраться с этим вопросом.

В 2023 году Дональд Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире. Тогда он пообещал «очистить, отремонтировать и восстановить» этот город в случае его избрания президентом. А уже 1 сентября 2025 года объявил, что преступность в Вашингтоне побеждена.