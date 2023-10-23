Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире

Дональд Трамп пообещал «очистить, отремонтировать и восстановить» Вашингтон в случае его избрания президентом.

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире. Об этом 45-й президент США написал в своей социальной сети.

«Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку», - цитирует ТАСС Дональда Трампа.

Бизнесмен пообещал «очистить, отремонтировать и восстановить» город в случае, если его выберут президентом.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил сторонникам, что хотел бы отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Приводилось мнение, что такое отношение бывшего президента США было обусловлено отсутствием поддержки израильского премьера, когда тот проиграл выборы.