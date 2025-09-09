Целью фейкового заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об ударе ВС РФ по поселку Яровая в ДНР является срыв выполнения договоренностей на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

Такие шаги поддерживают и европейские союзники Украины, которые развернули целую кампанию против России после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

Кроме того, до появления заявлений Зеленского об ударах по Яровой какие-либо сообщения о пострадавших отсутствовали. Неслучайно выбрано и место провокации - подконтрольная Киеву территория ДНР, чтобы показать Западу свою «заботу» о местном населении, а Россию выставить агрессором.

Ранее в Минобороны также сообщили о том, что последние боевые действия в районе Яровой велись в ночь на 7 сентября, а воронка, фото которой продемонстрировали на Украине, не соответствует следам, которые оставляют авиабомбы ФАБ-500. Именно их, по версии Киева, использовали ВС РФ.