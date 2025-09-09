МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Приведены доказательства фейка Зеленского об ударе по Яровой

Доводы украинских властей не выдерживают никакой критики.
Константин Денисов 2025-09-09 21:40:54
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об ударах российских войск по поселку Яровая в ДНР являются фейком и провокацией. Об этом сообщил источник РИА Новости в Минобороны РФ.

По словам источника, во-первых, последние боевые действия в этом районе велись ночью 7 сентября, и не около Яровой, а ближе к Новоселовке. Показанные на видео ориентиры легко идентифицировать.

Во-вторых, в качестве «доказательств» киевский режим привел фото воронки после попадания авиабомбы ФАБ-500, которая слишком маленькая после образуемой от разрыва такого снаряда.

Кроме того, источник отметил, что показанные на фото ориентиры были легко идентифицированы. Таким образом, было установлено, что на самом деле никаких последствий от якобы обстрелов ВС РФ в этом районе нет.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ бьет по Донецку, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте.

#в стране и мире #Минобороны РФ #ВС РФ #ДНР #ВСУ
