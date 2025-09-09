ВСУ ударили по многоквартирному дому в Донецке

ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Донецке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы города.

По информации источников агентства, противник использует ракеты Storm Shadow. В городе работает ПВО.

Несмотря на это, зафиксировано одно попадание по жилому дому в Будденовском районе, в результате которого пострадали мирные жители, однако подробности пока отсутствуют.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ бьет по Донецку, чтобы отвлечь внимание от провалов на фронте.