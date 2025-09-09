Политолог назвал причины разрушительных протестов в Непале

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что запрет на мессенджеры со тсороны властей Непала стал лишь поводом для начала массовых беспорядков по всей стране.

По его словам, причины кроются гораздо глубже и уходят своими корнями в 2008 год, когда была свергнута королевская династия, и к власти пришли коммунисты.

«Я думаю, первая причина этих выступлений не сегодня, не вчера родилась. Это свержение законно-легитимной королевской власти в 2008 году и приход к власти мауистских леворадикальных коммунистических повстанцев, которые периодически правили - то мауисты, то ленинцы. И довели страну до того, что средний уровень резко упал, безработица резко возросла, плюс еще, конечно, коррупция», - сказал эксперт.

Второй большой ошибкой властей Волхонский назвал мгновенную отмену запрета, в которой участники акций сразу почувствовали слабину правительства.

Кроме того, он отметил, что многие непальцы работают за границей, и запрет на использование мессенджеров и соцсетей стал для них большим препятствием для связи с родными.

Волхонский не увидел признаков вмешательства третьих сил в разжигание протестов, поскольку территория страны находится между Индией и Китаем, однако им нет смысла таким образом подогревать ситуацию на границе.

Что касается большого количества поддерживающей протесты молодежи, то политолог назвал это закономерным, поскольку именно этот слой населения является наиболее уязвимым от социально-экономических проблем в стране, а также именно его представители являются наиболее активными пользователями соцсетей и мессенджеров.

Солидарен с Волхонским и главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Лунев. По мнению востоковеда, беспорядки вызваны исключительно внутренними причинами, а в самой стране за последние 15 лет сменились 15 премьер-министров, что говорит о политической нестабильности.

Лунев практически исключил появление независимой власти в Непале, поскольку на новые выборы пойдут старые кандидаты.

7 сентября протестующие ворвались в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела. Многие местные политики, в том числе премьер-министр Непала Шарма Оли, экстренно ушли в отставку.